منها إصدار جديد ونقل من محافظة لأخرى.. 4 خدمات جديدة يقدمها "دعم مصر"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاقها لخدمات جديدة من خلال موقع دعم مصر التابع لها، وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتقليل التجمعات وتجنبها، وتستعرض "الوطن" الخدمات الجديدة التي تم استحداثها بواقع 4 خدمات، والموجوده في خانة "خدمات تموينية للمواطنين"، وخطوات التعامل معها، كالتالي:

1- خدمة بدل فاقد وتالف

- تتيح تلك الخدمة للمواطنين تقديم الطلب على استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وعند الضغط عليها تظهر رسالة تحذيرية تفيد بتعرض صاحب البطاقة للمسائلة القانونية في حالة إدخال بيانات مزورة، ويتم التسجيل من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية ثم اختيار المحافظة محل الإقامة والمسجل عليها عنوان البطاقة، ثم الضغط على أيقونة دخول واتباع التعليمات الموجوده.

- كما تتيح أيضا إمكانية الاستعلام عن بدل الفاقد أو التالف للبطاقة التموينية، دون الحاجه إلى الذهاب لمكتب التموين المسؤول عن البطاقة التموينية.

2- نقل من محافظة إلى أخرى

تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية التقديم على طلب نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين، من خلال اختيار أيقونة "نقل من محافظة لأخرى"، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، واختيار المحافظة المسجل استخدام البطاقة بها، ثم اختيار المحافظة المراد الانتقال لها، والضغط على كلمة تسجيل.

3- إصدار جديد

يقوم المواطن من خلال تلك الخدمة بفصل نفسه من البطاقة التموينية العائلية حتى يتمكن من إصدار بطاقة أخرى جديدة خاصة بأسرته بعد أن يتزوج، حتى يتمكن من إضافة باقي أفراد الأسرة من زوجة وأبناء لها، وللتسجيل في تلك الخدمة يجب اختيار أيقونة "إصدار جديد"، ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالزوج، ثم يقوم الزوج بالإجابة عن عدد من الأسألة المطروحة ثم الضغط على تسجيل.

4 - إعادة إرسال الرقم السري

تمكن تلك الخدمة المواطنين من الحصول على الرقم السري الخاص بالبطاقة مرة أخرى، وذلك في حالة تلف أو فقد البطاقة التموينية أو في حالة نسيان الرقم السري الخاص بها، والتي توفر على المواطنين عناء التوجه لمكاتب التموين للحصول عليه مره أخرى.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم الهاتف الخاص بهم على الموقع، لإمكانية الاستفادة من الخدمات التموينية المتاحة حفاظا على حقوقهم التموينية.