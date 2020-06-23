بموقع دعم مصر.. خطة تموين الإسماعيلية لتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا

قال المهندس حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إننا نسعى لتقديم كل الخدمات التموينية إلكترونيا، من خلال موقع دعم مصر، حيث تم إتاحة الخدمات الإلكترونية لأصحاب البطاقات التموينية المختلفة، لكي يحصل المستخدم علي جميع خدماته إلكترونيا، من خلال عدة خانات مدون فيها اسم الخدمة وكيفية الدخول عليها.

وشدد إبراهيم، على المستخدم، بضرورة اتباع التعليمات بكيفية الحصول على خدمته التي يرغب فيها ليحصلوا عليها، وذلك بالدخول على الموقع، لاستخراج البطاقات بدل الفاقد والتالف، وسيتم اعتبارا من أول يوليو، إضافة خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى، واستخراج بطاقة مستجدة، والفصل الاجتماعى، وتفعيل البطاقة، وسيحصل على هذه الخدمات كل من أدخل رقم الموبايل على الموقع.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، على أن كل المحلات التجارية بالمحافظة، ملتزمة بقرارات الحظر، منذ بداية تطبيقه وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتشديد الرقابة التموينية ومتابعة المواعيد المحددة للغلق، للفئات المطبق عليها الحظر، ومن يخالف ذلك تطبق عليه الغرامة المقررة، وتحرير محاضر مخالفة، لمن لم يلتزم بتطبيق القرارات، وبخصوص الفئات المستثناة من الحظر مثل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات ومحطات الوقود في تعمل طوال اليوم، هناك أيضا رقابة صارمة، بالتعاون مع مباحث التموين، لعدم التلاعب بالأسعار، وإعلان التسعيرة، ويتم تحرير محاضر في حاله ضبط أية مخالفات.

كما يتم تطبيق الضوابط والمعاييرعلى الأسواق التجارية فيه، تعمل بضوابط ومعايير احترازية لعدم التكدس والتزاحم، ويتم التطهير للاسواق والتعقيم في الفترة المسائية، بعد غلقها فى الوقت المحدد لتطبيق الحظر، ويتم غلق آي سوق تجاري، على مستوى المحافظة في حاله مخالفه التعليمات المحددة وإتباع الإجراءات الاحترازيه اللازمة، والإعلان عن الإرشادات المحددة.

وأشار إلى أن المخابز التي تعمل طوال اليوم، ومستثناة من قرار الحظر، يتم الرقابة عليها بشكل يومي، للتأكد من السلامة الصحية للعاملين بالمخابز والتزامهم، بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم التكدس والتزاحم أمام المخابز والإعلان المكتوب، بإلزام الجميع بإرتداء الكمامات، وترك مسافة بين الصفوف.

وذلك لمنع الاختلاط، ويتم تزويد جميع المخابز، بحصص إضافيه تصرف بجانب الحصص التموينية المقررة وذلك لتوفير كميات كبيره من الخبز طوال اليوم لمنع التزاحم والتكدس نهارا ويتم التأكيد على جميع التجار، وأصحاب المحلات التجارية، والأكشاك والسوبر ماركت، وغيرها بالالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات والكحول، لتعقيم وتطهير المترددين، ويتم تحرير مخالفة، لمن لا يلتزم بذلك، كما يتم المرور الدائم، والرقابة المحددة لتطبيق كل إجراءات الوقاية، بجميع قطاع تقديم الخدمات السلعي.

وأوضح المهندس حامد إبراهيم، أن مديريه التموين قامت خلال الأيام الماضية، باستقبال كل الطلبات الخاصة، بإضافة الزوجة غيرالمقيدة تموينيا على بطاقة زوجها ورقيا، دون تسجيلها على النظام الإلكتروني، ويتم إرسال كل الطلبات الى الوزارة لمراجعتها، والتنسيق مع الأحوال المدنية.

وبعد التأكد من صحة البيانات، يتم إرسالها الى الجهات المعنية لإدراج الزوجة على بطاقة تموين الزوج، لتمكنها من صرف الخبز المدعم، وكذلك السلع التموينية على أن يكون للزوج إضافة زوجة واحدة على بطاقته التموينية، دون الزوجة الثانية، أو أكثر وفى حالة وجود الزوجة الأولى، على بطاقة تموين أسرتها، فانه يتم عمل فصل للزوجة، وإضافتها على بطاقة تموين الزوج، ويقوم أصحاب البطاقات بصرف السلع التموينية بقيمة 50 جنيها للفرد حتى عدد أربعة أفراد و25 جنيها لكل فرد بعد الأربع أفراد وذلك من أول كل شهر وطوال الشهر.