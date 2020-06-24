وزير الري: لم نصل لحل مع إثيوبيا حول كيفية دعم مصر بالمياه في فترة الجفاف

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الاتفاق والوصول بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى حل كان سيريح الجميع، وسيكون مريح أكثر لإثيوبيا، نظرًا لما يترتب على تلك المفاوضات من تعاون واتفاق وتواصل، "كل يوم بيعدي بيفرق معانا، وبيغير في الخطط بتاعتي، فملء سد النهضة بالنسبة لمصر جفاف صناعي، وأي كمية مياه لملء السد، تُقلل من كمية المياه التي تأتي لمصر، لو حصل جفاف طبيعي مع هذا الجفاف الصناعي، سيكون الجفاف مضاعف".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أنه تم التوصل مع الجانب الإثيوبي إلى حلول فنية، تمكنها في أحنك ظروف الجفاف، أن يولدوا 80% من الطاقة الكهربائية للسد، وتم تقديم هذا السيناريو لإثيوبيا، وتم الاتفاق على ذلك، وكيفية توليد السد 80% من الطاقة في فترة الجفاف.

وتابع: "لما جينا بقى للجزء اللي بيمثل مصر، اللي هو إزاي إثيوبيا ستدعم مصر بالمياه في فترة الجفاف، موصلناش لحل فيه"، موضحًا أن مصر تظهر كل قدراتها على التعاون، وتتجاوب مع كل الأطروحات، وأي فكرة طُرحت سواء من الجانب الإثيوبي أو السودان، تم دراستها والتجاوب معاها والتطوير فيها بالتنسيق معهم.