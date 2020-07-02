البابا يهنئ المطران منير حنا باختياره رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المطران منير أنيس حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، بمناسبة اختياره رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

وقال البابا في برقية التهنئة التي بعث بها: "يَطِيْبُ لِي أَنْ أُهَنِّئَكُم بِاخْتِيَارِكُم رَئِيسًا لِأَسَاقِفَةِ إِقْلِيْمِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ بِالكَنِيْسَةِ الأَنْجِلِيكَانِيَّةِ الأُسْقُفِيَّةِ. ذَاكِرِيْنَ مَحَبَّتَكُم الصَّادِقَةَ الَّتِي أَظْهَرْتُمُوهَا نَحْوَ كَنِيسَتِنَا القِبْطِيَّةِ الأُرْثُوذُكْسِيَّةِ عَبْرَ السَّنَوَاتِ المَاضِيَةِ. وَنُصَلِّي إِلَى اللهِ القَدِيرِ أَنْ يُبَارِكَ عَمَلَكُم وَجُهُودَكُم".

وأنشأت الكنيسة الأنجليكانية التابعة لرئيس أساقفة كانتربري مؤخرًا إقليم الإسكندرية الذي يضم عشرة دول بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وهو يعد الإقليم الحادي والأربعين للكنيسة ذاتها في العالم، واختارت المطران منير أنيس حنا رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر، رئيسًا لأساقفته.