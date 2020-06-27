البابا تواضروس يعلق على إلقاؤه مياه مباركة في نهر النيل

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على صورة متداولة له يظهر من خلالها إلقاؤه مياه مباركة على نهر النيل، قائلا إن يوم 1 يونيو من كل عام يكون يوم دخول السيد المسيح أرض مصر، وهذا عيد تحتفل به الكنيسة منذ عقود كما أنه عيد ثابت في التاريخ.

وأضاف "تواضروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن محطات الرحلة حوالي 25 محطة على أرض مصر ووقع الاختيار على محطة المعادي في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الاختيار جاء لسببين حيث جرت الصلاة في الهواء الطلق وليس داخل الكنيسة كما أن المعادي بجوار نهر النيل.

وتابع: "وفيه عادة إن بعد القداس أو الطقس بنرش مياه على المصلين وبنسميها مياه البركة، وكان في التاريخ القديم إن لما يتعمل قداس قريب من نهر النيل الميه اللي حضرت الصلاة نرمي منها شوية في نهر النيل عشان ربنا يبارك النهر".

وواصل: "عندنا في الكنيسة أوشية أو صلاة بنصلي فيها من أجل النهر في هذه السنة يباركها وبنصلي الصلاة دي عشان نهر النيل حتى لما الأقباط المصريين هاجروا مصر الأماكن اللي هما فيها مفيهاش أنهار أو نهر النيل بالأصح، فغيرنا فيها وبنقول فيها أذكر يارب مياه الأنهار والأمطار والينابيع".