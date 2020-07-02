غادة شلبي توضح التدابير المتبعة لعودة السياحة مرة أخرى

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنَّ الدولة المصرية بدأت تستعيد نشاطها وقوتها وتصحح مسارها في إتجاه صحيح لمشروعات كبيرة وحيوية، لافتة إلى أنَّ قرار الحكومة باستبدال يوم إجازة ثورة 30 يونيو من يوم الثلاثاء إلى الخميس، يخدم السياحة في المقام الأول بشكل كبير بحيث يستطيع المواطنين الاستمتاع بالإجازة وهو قرار حكيم ويخدم العمل.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنَّ وزارة السياحة والآثار اتخذت كل التدابير لغلق المنشآت في بداية الفيروس وإنتشاره بداية من وقف الطيران ونهاية بغلق المنشآت وتعقيمها وتطهيرها لتفادي الجائحة في بدايتها.

وبينت أنَّه تمّ العمل على دراسة كيفية العودة مرة أخرى وإقناع الأسواق بمدى جودة المنتج المصري والثقة فيه والعودة، مبينة أنَّ الضوابط التي وضعتها الوزارة تضامنًا مع وزارة الصحة والطيران المدني والمحافظات المعنية، شملت إجراءات دقيقة وصارمة وجزاءات رادعة في حالة عدم التنسيق.

وأكّدت أنَّ الهدف من ذلك هو ثقة السائحين في المنتج المصري وعودتهم مرة أخري للشواطئ والمنشآت، وأن أهم الإجراءات التي تتم هي التطهير والتعقيم في كل مكان والتباعد الاجتماعي والشاشات التي العملاقة والكاميرات التي تقيس درجة حرارة المسافر عند قدومه دون الإضطرار للتقرب منه، وفي حالة وجود أي إشارة بإرتفاع في درجة حرارته يتم التعامل معه بالكشف عليه بشكل دقيق.

وتابعت أنَّه تمّ إلغاء البوفيهات في الفنادق بحيث عدم وجود تعامل مع الأطعمة بشكل مباشر وسيكون عبارة عن أطباق معدة مسبقًا يتمّ تنزيلها للسائح على الطاولات أو قائمة طعام يستطيع أن يختار السائح منها بحيث تجنب التزاحم.