نائب محافظ القليوبية: توفير بيئة نظيفة للمواطن أهم الأولويات

شددت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة في الشوارع وسرعة إزالة تلال القمامة لتوفير بيئة نظيفة للمواطن القليوبي، فضلا عن الحفاظ على الصحة العامة.

أشارت إلى أنها عقدت اجتماعا مطلع الأسبوع الجاري مع رؤساء المدن التي بها محطات وسيطة، ومع مدير إدارة المخلفات الصلبة ومديري المحطات الوسيطة ومدير التطوير الحضري ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام الحسابات بشأن تشغيل المحطات الوسيطه التشغيل الأمثل لها وإزالة كافة المعوقات بها.

جاء ذلك خلال جولة ريان اليوم للمرور الميدانى على المحطة الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه للأطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها، والتأكد من اتباع العاملين بالمحطة للاجراءات الاحترازيه في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المحطة الوسيطه مقامه على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمة.

تأتي هذه الجولة ضمن المرور الميداني التي تقوم بها ريان للمحطات الوسيطه على مستوى القليوبية.