استبعاد مراقبين لارتفاع درجة حرارتهما في امتحانات الثانوية بسوهاج

أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، عن استبعاد مراقبين من أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة قدري أبوحسين الثانوية بمدينة أخميم، لارتفاع درجة حرارتهما، كما أصيبت طالبتين بحالة إعياء في مدينة المنشأة ومدينة جرجا، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

وكانت غرفة العملية تلقت بلاغا من رئيس لجنة مدرسة قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بأخميم باشتباه إصابة مراقبين بكورونا وهما "عبدالدايم.ر.ع" متغيب من يوم الأحد الماضي عن الامتحانات، وحضر إلى اللجنة اليوم الخميس، وتم قياس درجة حرارته بالكاشف وسجل 39 درجة وتم عمل مسحة له ولم تظهر نتيجة المسحة.

كما تبين إصابة "أحمد.ط.ح" وهو مخالط لحالة في منزله وحضر اليوم إلى اللجنة وأظهر كاشف الحرارة درجة حرارته 39 درجة، وتم إصدار تعليمات لرئيس اللجنة بصرفهم من اللجنة وخروجهم وتم إبلاغ رئيس اللجنة الثلاثية بذلك.

ونقلت الطالبة "منة.ف.ع"، 18 عاما بمدرسة الثانوية بنات بمركز المنشاة لجنة رقم 2368 لإصابتها بألم بالصدر إلى مستشفى المنشاة المركزي، كما تم نقل الطالبة "خلود.ر.م" 18 عاما لمستشفى جرجا العام لأصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز جرجا.

ويؤدي اليوم الخميس، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة بسوهاج 26 ألف و39 طالبا وطالبة، في 83 لجنة على مستوى المحافظة، امتحان مادة الأحياء ومادة الرياضيات، الاستاتيكا، لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.