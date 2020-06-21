26 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة في سوهاج والبالغ عدها 83 لجنة داخل 11 إدارة تعليمية 26039 طالبا وطالبة، وسط إجراءات أمنية مشددة واتباع وسائل الوقاية من فيروس كورونا.

وتوافد الطلاب امام اللجان منذ الثامنة صباحا حيث فتحت لجان الامتحانات أبوابها، وتفقد ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، عددا من المدارس لمتابعة دخول الطلاب، كما تابع توزيع الأسئلة من مركز التوزيع.

واكد عبد الخالق ان لجان الامتحانات تم توزيع 83 بوابة تعقيم عليها، كما تم توزيع قفازات وكمامات علي الطلاب، لافتا الي ان هناك 12 لجنة احتياطية، تم تزويدها ببوابات تعقيم.

وأضاف انه اصدر تعليماته لجميع رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ جميع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة حرصًا على مستقبل الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، في جميع لجان الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بتقليص أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا بكل لجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

وشهدت عدة لجان في المحافظة تكدسا وزحاما من الطلاب امام مدخل اللجان، ولم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية في التباعد، وشهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة ناصر، زحاما من الطالبات بدأ منذ الثامنة صباحا وقلت حدة الزحام بعد مرور 45 دقيقة، حيث تواجدت الشرطة وبدأت في تنظيم عملية الدخول للجان، وشهدت لجنة مدرسة ناصر الإعدادية بنات، زحاما أيضا من الطلاب.