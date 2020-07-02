وزيرة التجارة: حرصت على زيارة مجمع "مرغم" لمتابعة العملية الإنتاجية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنَّ ثورة 30 يونيو تعطي للمصريين دفعة لما هو آت وأحدثت تغييرًا محوريًا في حياة كل الشعب المصري بجميع الفئات المختلفة، لافتة إلى أنَّ الهدف الأهم في هذه المرحلة هو استمرار العملية الإنتاجية وأن يكون اتفاق كل الأطراف والرؤي على هدف واحد.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنَّها حرصت على زيارة مجمع "مرغم" السبت الماضي بعد إنشائه على مرحلتين "مرغم 1"، وافتتاحه منذ سنتين ونصف وتخصيصه لأصحاب المشروعات خاصة من يعملون في مجال البتروكيماويات والبلاستيكية.

ولفتت إلى أنَّا تفقدت أكثر من مجمع والتقت 18 صاحب مصنع صغير والاطلاع على الإنتاجات والتواصل معهم وكان هناك مطالب من البعض بالتوسع، وتم ترخيص "مرغم 1" بنسبة 98% ونظرا لأهمية هذه الصناعة وجودة المنتجات تم إنشاء "مرغم 2".

وتابعت أنَّ مجمع "مرغم 2" لم يتمّ طرحه بالكامل، وهو عبارة عن 204 وحدات، ومجمع صناعي أنشأ على نموذج عالي، ضمن 13 مجمعا أنشأتها الدولة على مستوي الجمهورية لأصحاب النشاطات الصغيرة، مشيرة إلى أنَّ هناك تعاون بين وزارة الصناعة وجميع الوزارات "مفيش وزارة أو وزير في مصر إلا وهناك تعاون وشغل معاه على جميع المستويات".

واستكملت أنَّه تمّ توقيع بروتوكول تعاون بين أحد المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وأحد الجامعات في مجال التعاون في تدريب وتاهيل ونقل الخبرات الفنية وخاصة المشروعات التي تراعي البيئة والنمو الأخضر والطاقة النظيفة، وهذا التعاون نستفيد من خبرات أساتذة الجامعات وأيضا أصحاب رواد الأعمال الذين يبدأون في الحياة لاكتساب هذه الخبرات.

وأكّدت أنَّه تمّ التنويه لوزير التعليم العالي أن الوزارة بصدد تشكيل ورش عمل لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي يحتوي على فصل كامل لرواد الأعمال، متابعة "يهمنا مشاركته معنا للاستفادة بالخبرات وفي نفس الوقت نترجم احتياجات المجتمع وخاصة شبابنا ورواد الأعمال".