البرلمان يناقش تعديلات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة الإثنين المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

تتضمن التعديلات أربعة مواد، وتهدف إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 إزداد توجه الدولة نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى، ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار، والسياحة وتيسير نقل البضائع، فضلاً عن مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرمة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر عند تنفيذها إلى نزع بعض العقارات المملوكة للمواطنين مع تعويضهم تعويضا مناسبا إذا الضرر الواقع عليهم، وتنشر "الوطن " نص مشروع القانون

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