البابا تواضروس يطالب بالصلاة من أجل الشباب خلال صوم الرسل

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع "فيس بوك"، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع "الساوندكلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها، اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح الخامس والعشرين من "إصحاح الرسل"، وتحدث البابا عن ضرورة تحلي الشباب بصفات "الوضوح ومعرفة حدودهم وعدم استخدام الكلمات الخارجة، والثقة بالإيمان وبمعرفة الله"، مطالبا الأقباط بالصلاة من أجل الشباب.

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي ستنتهي يوم 12 يوليو الجاري.