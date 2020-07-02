وزير الثقافة الأسبق: الإخوان سعوا بكل قوة للدخول إلى مفاصل الدولة

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخ الحديث، إن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر كانت صعبة ونقطة سوداء في تاريخ مصر، لافتا إلى أنه قبل حكمهم منذ ثورة يناير ونحن نرى اتجاهتهم التي كانت في الأساس وهو تنفيذ حلمهم الأكبر، وهو الوصول للحكم والسيطرة على البلاد، وإرجاعها إلى 500 عام ما قبل هذا التاريخ.

وأضاف النبوي، خلال لقائه مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أن فكرة دخولهم لمفاصل الدولة الحساسة والمهمة لهم كان مرتكز أساسي وأخونة مؤسسات الدولة وبدأوا بالسيطرة على بعض المؤسسات المهمة والوزارات مثل "وزارة الشباب، الاستثمار، المالية".

وأكد، أن أخطر شيء هو كان الدخول بسلاسة لبعض المؤسسات المهمة مثل "دار الكتب والوثائق القومية" التي تعد الذاكرة والحافظة للعقل المصري، وهي التي تحافظ على حقوق مصر التاريخية في كل مكان على حدودها، حقوقها في النيل، البحر المتوسط، الأحمر، حدودها الشرقية والغربية وبالتالي الوصول كل ما يثبت حق مصر في هذه المنطقة كان من المهم الوصول إليه بالنسبة لهم.