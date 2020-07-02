نائب: السكة الحديد تشهد طفرات في التطوير بعد سنوات من الإهمال

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن السكك الحديدية المصرية شهدت سنوات من الإهمال والتدهور، ناهيك عن إهمال النظافة وعوامل الأمان والراحة للمسافرين، وهو ما تغير وجهه تماما خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل والمواصلات.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحديث مرفق النقل بشكل عام ولتشمل كل مكونات الخدمة بداية بالعربات والجرارات وصولا إلى البنية الأساسية من شبكة القضبان والإشارات الالكترونية وورش الصيانة بشكل يعيد الاعتبار للسكة الحديد، ويجعلها مثالا للالتزام والنظام والنظافة والرقي وعنوانا للمرحلة المقبلة بصفقات في شراء العربات و الجرارات وإعادة الميكنة وصفت بالأضخم في تاريخ الهيئة.

وأضاف أنه في حالة زيادة أسعار تذاكر القطارات فسيكون أمر طبيعي ومقبول من جانب الشعب مع تحسن أداء السكك الحديدية، خاصة مع إعلان الوزارة العديد من المشروعات في الفترة المقبلة لتطوير المحطات لتصبح مثل المحطات في الدول الأوروبية وأفضل.