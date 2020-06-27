السكك الحديدية: مليار و16 مليون يورو قيمة صفقة عربات القطارات الجديدة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن صفقة عربات القطارات الجديدة تعد أكبر صفقة عربات في تاريخ السكك الحديدية وتبلغ قيمتها مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو، موضحًا أن الصفقة الحالية تمثل 40% من عدد عربات الركاب في السكك الحديدية، ولهذا فإنها تمثل طفرة في تطوير قطارات الركاب.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هذه الصفقة استغرقت وقت كبير للحصول على أعلى المعدلات الفنية، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالراحة والأمان وتحسن الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية، أن مصنع سيماف سيقوم بصناعة عربة قطارات تضاهي تلك المصنعة في الشركة المجرية الروسية.