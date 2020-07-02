فرج عامر: السيسي يعطي المثل والقدوة لجميع المسؤولين

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بصفة مستمرة بجولات مفاجئة لمواقع العمل والإنتاج.

وقال عامر في بيان له أصدره، اليوم، إن الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس السيسي خلال الساعات القليلة الماضية لعدد من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر ومتابعته لسير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، وتشديده المستمر على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظا على سلامة وصحة العاملين، بتلك المواقع إنما هي دليل قاطع على الحرص والاهتمام الكبيرين من الرئيس السيسي على صحة جميع العاملين بمواقع العمل والإنتاج.

ووصف المهندس محمد فرج عامر، حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له بأنه يأتي ضمن المواقف الإنسانية المتعددة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مختلف الشرائح من الشعب المصري العظيم، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما هو المثل والقدوة لجميع المسؤولين من وزراء ومحافظين وغيرهم في مثل هذه المواقف الإنسانية التي يجب أن تكون دستورا ومنهاج عمل لكل المسؤولين بالدولة.