طائرة ورقية تتسبب في وفاة طفل بالقليوبية: سقط في الترعة

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه بترعة الشرقاوية التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية أثناء لهوه بطائرة ورقية.

جرى نقل جثة المتوفى للمستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ومناظرة الجثة.

كان تلقت الأجهزة بالقليوبية اخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بمصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إثر سقوطه بترعة الشرقاوية التابعة لدائرة المركز أثناء لهوه بطائرة ورقية.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.