الطائرات الورقية تحلق فوق سماء القليوبية احتفالا بذكرى 30 يونيو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، والذي شهد هذا العام احتفالًا مميزًا باستخدام الطائرات الورقية، حيث شارك في الاحتفال 168 مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية بإجمالي 1485 مشاركًا من أعضاء مراكز الشباب.

وأكدت المديرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد المجتمعي بين المشاركين، وتوفير الحماية والأمان للشباب في إطلاق الطائرات لتزيين سماء القليوبية بألوان علم مصر.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مركز كفر طحلة أطلق عددًا من الطائرات لتزيين خط ١٢ بالتوزاي مع الحملات في باقي مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.