أحدث استطلاعات الرأي: تراجع شعبية العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

أعلن المدير العام لأبحاث الاقتصاد في إسطنبول، جان سلشوقي، نتائج آخر استطلاع رأي أجري تركيا، وأظهرت نتائجه تراجعًا كبيرًا في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم مقابل تقدم شعبية حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال سلشوقي خلال مقابلة مع قناة "خلق تي في"، إنّ الاستطلاع أجري في الفترة من 29-30 يونيو الماضي بمشاركة 1514 شخصًا، وأنّ النتائج أظهرت أنّ أصوات حزب "ديفا" الديمقراطية والتقدم، الذي يرأسه علي باباجان تضاعفت بشكل ملحوظ مقابل تراجع شعبية حزب الرئيس رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية".

وأوضح سلشوقي: "تزايدت أصوات حزب العدالة والتنمية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، إلا أنّها انخفضت مرة أخرى الآن بشكل ملحوظ. بينما يسير أداء حزب الشعب الجمهوري بشكل جيد في البلديات. والشعب مسرور من الشعب الجمهوري في المناطق التي يديرها، حسب نتائج الاستطلاع".