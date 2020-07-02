تركيا تمهد لحجب "نتفليكس".. وتبدأ بالبرلمان

منعت السلطات التركية وصول المستخدمين إلى منصة عرض الأفلام العالمية "نتفليكس"، اليوم، داخل البرلمان التركي، في أعقاب تهديدات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، بغلق وسائل التواصل الاجتماعي، وتمرير قانون من البرلمان للسيطرة عليها، وبناء على ذلك أصبح محتوى الموقع غير متاح للمستخدمين من داخل البرلمان، في خطوة اعتبرتها الصحافة التركية تمهيدية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحفية KRT، أنّ البرلمان التركي حجب اليوم وصول المستخدمين إلى منصة عرض وإنتاج الأفلام والمسلسلات العالمية "نتفليكس" داخل البرلمان، مضيفة أنّه لا توجد إمكانية لتسجيل دخول المستخدمين إلى المنصة من داخل البرلمان.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنّه عند محاولة تسجيل الدخول من الهواتف المحمول أو من أجهزة اللاب توب، يتعذر الدخول إلى الموقع، بينما يظهر شعار المنصة دون عرض المحتويات.