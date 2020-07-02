تعليم المنيا: لا شكاوى من امتحانات الفلسفة والاستاتيكا

قال مسؤول بتعليم المنيا، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلقى حتى الآن شكاوى من امتحاني مادتي الأحياء والفلسفة والاستاتيكا.

كانت جميع الأجهزة بالمحافظة اتخذت إجراءات احترازية مشددة أثناء الامتحانات، إذ تفقد محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز مطاي شمال المنيا برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال "عزب"، إن الطلاب وأولياء الأمور تعودوا على النظام الذى تم وضعه من قبل المديرية والخاص بالعملية التنظيمية وقد ظهر ذلك جليا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن أعمال التعقيم والرش والتطهير مستمرة عقب أداء الطلاب للامتحان.

وأوضح أن هناك أشادة من أولياء الأمور والطلاب بالعملية التنظيمية خوفا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا، وشدد على أهمية التزام الطلاب بجميع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.