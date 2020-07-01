"بيطرى المنيا" تحرر 69 محضرا خلال شهر

حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا 69 قضية، وذلك خلال حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، شنتها المديرية في شهر يونيو الماضي.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية، وضبط الأسواق، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، للحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

وكان محافظ المنيا، قد تابع تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويلهم للنيابة العسكرية.