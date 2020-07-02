محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بمطاي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمركز مطاي، وذلك للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، خالد عبد الرؤوف، رئيس مدينة مطاي.

شملت جولة المحافظ، لجان مطاي الثانوية بنين، والتحرير الإعدادية بنين، ومطاي الرسمية للغات.

وجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات

كما شدد المحافظ، على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.