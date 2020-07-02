تجهيز 20 وحدة إسكان بمطاي لعزل حالات الإصابة البسيطة بكورونا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام العمل، بمستشفى مطاي المركزي، ومدى تطبيق الأطقم الطبية لكافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ الشكر للجهاز الطبي، والمعاون له، بمستشفى مطاي المركزي، على ما يقومون به من مجهودات لخدمة أهاليهم من المواطنين، مؤكداً تقديم الدولة كافة أشكال الدعم والوقاية لهم من أجل الحفاظ على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على المستشفى، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تأتي جولة المحافظ ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة لجميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال الجولة، خالد عبد الرؤوف، رئيس مدينة مطاي، والدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير الإدارة الصحية بمطاي، والقائم بعمل مدير المستشفى، حيث تابع المحافظ سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمئن المحافظ، على وجود أماكن لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد والتزام الأطقم الطبية باستقبال الحالات، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.

كما تفقد المحافظ التجهيزات الخاصة بإحدى العمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بمركز مطاي، حيث تم تجهيز وتوصيل كافة المرافق لـ 20 وحدة تم فرشها بـ 50 سريرا، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة وغير القادرة على توفير عزل منزلي صحي وآمن، كما تم تجهيز الطابق الأرضي بها للطاقم الطبي والتمريض، وذلك عقب التنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، مع توفير كافة وسائل المعيشة للمصابين وكذلك توفير حراسة للعمارات التي تم تخصيصها على مدار 24 ساعة عقب التنسيق مع مديرية الأمن.