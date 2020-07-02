فيديو.. وزيرة الصحة: مريض كورونا المصري يعالج على أعلى مستوى

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مواجهة الدولة لفيروس كورونا، مشيرة لبروتوكلات العلاج المحدثة باستمرار "كل حاجة موجودة وممكن تستخدم في العلاج بنكون سباقين في استخدامها، واستخدمنا ريمديسيفير وخدنا أول مجموعة وبعتنا لكل المرضى اللي محتاجين لهذا العلاج سواء في مستشفيات الصحة أو المستشفيات الخاصة".

وأضافت زايد خلال تصريحات خاصة أدلتها لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، "لما بيكون في مريض محتاج للعلاج وفي نموذج بتملي وبيتبعت العلاج فورا لأننا في وباء، وفي شركة من إحدى الشركات المصرية المتميزة في صناعة الأدوية عاملة مع الشركة المنتجة الأساسية وتمت إتاحة العقار في مصر".

وشددت زايد على أن مصر لديها كافة بروتوكلات العلاج المحدثة والمريض المصري يتلقى أعلى مستوى من العلاج، وأشارت زايد إلى أن علاج مرضى فيروس كورونا باستخدام البلازما يسير بشكل جيد جدا، "البلازما دي حكاية الحقيقية والشفاء فيها في الحالات الحرجة عاملين منه نسب كويسة جدا".