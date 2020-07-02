نقل حالتي اشتباه كورونا لطالبتين بالثانوية إلى حميات إدفو

شهدت لجنتا إدفو الإعدادية الحديثة والرديسية الثانوية التابعتين لإدارة إدفو، اليوم، حالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا كما تم نقل حالة ثالثة إلى مستشفى دراو بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

كانت غرفة إسعاف أسوان، تلقت إخطارات بالاشتباه في إصابة حالتين منفصلتين للطالبتين "ف . ي" 18 سنة بلجنة مدرسة إدفو الإعدادية الحديثة، والطالبة "م . ن" 17 سنة بلجنة الرديسية الثانوية بإدفو، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى حميات إدفو.

كما تلقت غرفة الإسعاف إخطارا بإصابة الطالب "ا. ع" 18 سنة بلجنة مدرسة دراو الثانوية بنين بارتفاع في درجات الحرارة وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزي.