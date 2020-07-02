تعافي 23 مصابا من كورونا بالشرقية.. وارتفاع الإجمالي لـ 1783

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 23 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة. ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1783 حالة.

وتابع وكيل الوزارة، أنه جاء خروج الحالات الجديدة على النحو التالي، 2 حالة للمرة الأولى من مستشفى تلراك المركزي، بجانب 4 من مستشفى أولاد صقر المركزي، و 4 من مستشفى الصوفية المركزي، و4 من مستشفى مشتول السوق المركزي، و 4 من مستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 3 من مستشفى أبو حماد المركزي، من بينهم شاب كان يحرص على شد أزر المرضي جميعاً فى يومهم الأول في المستشفى وساهم في رفع الروح المعنوية للمرضي، و2 من مستشفى حميات الزقازيق.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات السابقة جاءت على النحو التالي: 284 بمستشفى السعديين، و252 بمستشفى أبو حماد المركزي، و197 حالة بعزل الزقازيق، 117 بمستشفى منيا القمح المركزي، 126 بعزل فاقوس، 110 بمستشفى بلبيس، و 96 بمستشفى الإبراهيمية المركزي، و 87 بحميات الزقازيق، و 79بمستشفي ههيا المركزي، و 64 بمستشفى الحسينية المركزي، و 59 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 54 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 47 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 46 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 35 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 31 حالات بالصدر، و 30 بمستشفي القرين المركزي، و 19 بمستشفي أبو كبير المركزى، و 17 من مستشفي القنايات المركزي، و 16 من مستشفي الزقازيق العام، و 7 من مستشفي الزوامل المركزي، و 6 بمستشفي الصوفية المركزي، و2 بحميات فاقوس، و 2 من مستشفي تلراك المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.