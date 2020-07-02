بعد توقفها 3 سنوات.. استئناف بناء مدرسة أبوبكر الصديق بالنجيلة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال انشاء مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة النجيلة والإسراع فى أعمال الإنشاءات والمبانى الخرسانية وجارى إنشاء السور حاليا للعمل على إدخالها الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل 2020 /2021 لخدمة طلاب المنطقة.

وقال المهندس حسن سلامة ياسين مدير عام الهيئة العامه للأبنية بمطروح، إن المدرسة الجديدة يجرى إنشاؤها على مساحة 4000 م2 بعدد 11 فصل تعليم أساسى.

وأضاف "سلامة"، أن المدرسة كانت مدرجة في خطة العام المالي 2017 /2018 وتم تأخرها بسبب قيود الارتفاعات، وأجرت محافظة مطروح التنسيق مع القوات المسلحة للموافقة على البدء في إنشاء المدرسة بعد الموافقة بشأن الارتفاعات، بعد تدخل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجارى الإسراع حاليا في الإنشاءات وأعمال السور لافتتاحها مع بدء العام الدراسي المقبل 2020 /2021.