افتتاح مدرسة لتعليم القيادة بإدارة مرور شرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، مدرسة تعليم القيادة بشرم الشيخ، ورافقهما كل من العميد مصطفي عابدين مدير إدارة مرور جنوب سينا، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأشاد المحافظ بهذا الصرح الخدمي المهم بإدارة مرور شرم الشيخ، حيث سيوفر الوقت والجهد ويرفع العناء والعبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارات مرور بمدن المحافظة، إضافة للإدارة الرئيسية بطور سيناء.

وذكر أنه سيتم افتتاح إدارة مرور بمدينة رأس سدر من أجل تخفيف عناء السفر والإنتقال لمواطني المحافظة.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على ما شاهده من تكنولوجيا متقدمة متمثلة في جهاز السميولاتور " المحاكي" لتعليم القيادة وقواعد المرور.

كما أشاد بمدرسة تعليم قيادة السيارات وقواعد المرور للأطفال، بهدف غرس روح الانضباط والالتزام فى نفوس أبنائنا من الأطفال وتعليمهم السلوكيات السليمة لقواعد المرور.

وبلغت تكلفة إنشاء المدرسة 5 ملايين جنيه من موازنة المحافظة، بالتنسيق مع مجلس مدينة شرم الشيخ.