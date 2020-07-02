"القومي للترجمة" يعلن القائمة القصيرة لجائزتي رفاعة الطهطاوي والشباب

أعلنت الدكتورة علا عادل مدير المركز القومي للترجمة، أسماء الكتب التي تتنافس في القائمة القصيرة، لكل من جائزتي رفاعة الطهطاوي والشباب.

أولا: جائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها الحادية عشرة لعام 2019-2020

ضمت القائمة خمسة أعمال :"تاريخ البحر الأحمر: من ديليسبس حتى اليوم"، تأليف روجيه جوانت داجنت، ونقله عن الفرنسية حسن نصر الدين، والكتاب صدرت طبعته العربية عن المركز القومي للترجمة في العام 2019.

عن الألمانية يأتي كتاب "اليهود العرب في إسرائيل.. رؤية معرفية "، من تأليف عمر كامل ومن ترجمة شيرين القباني، الكتاب صدرت طبعته العربية عن مكتبة الإسكندرية في العام 2018.

ومن إصدارات المركز القومي للترجمة، يأتي كتاب "الدليل العلمي للترجمة الأدبية"، الذي نقله عن الانجليزية خالد توفيق، الكتاب من تأليف كليفورد لاندرز، وصدرت طبعته العربية في العام 2019.

ومن إصدارات منشورات الجمل، يأتي كتاب "المركزية الأوروبية بين المسلمات والتفكيك.. التعددية الثقافية والإعلام"، من تأليف إيلا شوحيط وروبرت ستام، ونقله عن الانجليزية ربيع وهبة، وصدرت نسخته العربية في العام 2019.

العمل الأخير الذى يتنافس في هذه القائمة هذا العام، هو "نور من الشرق: كيف ساعدت علوم الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم الغربي"، من تأليف جون فريلي، ونقله عن الانجليزية أحمد فؤاد علي باشا، العمل من إصدارات المركز القومي للترجمة عام 2018.

ثانيا: الدورة الثامنة لجائزة الشباب لعام 2019- 2020:

تضم القائمة ثلاثة أعمال: "البطل بألف وجه" من تأليف جوزيف كامبل، ونقله عن الانجليزية محمد أحمد جمال، والكتاب صادر عن منشورات تكوين في العام 2019.

وعن اللغة الاسبانية، تأتي رواية "كهف الأفكار"، من تأليف خوسيه كارلوس، ومن ترجمة مارك جمال، الكتاب صدرت طبعته العربية عن دار التنوير في العام 2019.

أخيرا عن الإنجليزية، تأتي رواية "صمت الفتيات"، للأديبة بات باركر، من ترجمة علاء مأمون عودة، والعمل صدرت نسخته العربية عن عصير الكتب للنشر والتوزيع في العام 2020.