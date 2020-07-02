فاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أول ارتفاع لها في 2020 خلال يونيو

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم، أنّ أسعار الغذاء العالمية في يونيو الماضي سجلت أول ارتفاع لها في 2020، وسط حالة من عدم اليقين في السوق فرضتها جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" المستجد.

وفي نشرتها الشهرية، بلغ متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4% عن مايو الماضي.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 96.9 نقاط في يونيو، أي بانخفاض 0.6% مقارنة بشهر مايو، و1.9% دون مستواه المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث اشتدت الضغوط نحو انخفاض أسعار القمح في يونيو، ويعزي السبب في ذلك جزئيا إلى موسم الحصاد الجديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وإلى تحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدّرة الرئيسية.

فيما تسبب تباطؤ الأنشطة التجارية وحركة العملات في البلدان المصدرة في هبوط الأسعار الدولية للأرز للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، وإن كان بشكل طفيف.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 86.6 نقاط في يونيو، أي بزيادة قدرها 11.3% بعد التراجع الذي شهده على مدى أربعة أشهر متتالية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 95.2 نقطة في يونيو، أي بتراجع طفيف 0.6% عن مستواه المسجل في مايو وبمقدار 6.1 نقطة دون مستواه المسجل في يونيو 2019.

وانخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن والبقر، ويعزي السبب في ذلك إلى حد كبيرٍ إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير في معظم الأقاليم المنتجة الرئيسية، رغم ارتفاع طلبات الاستيراد المقدمة من الصين والشرق الأوسط.

أما متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر، فسجل 75.0 نقطة في يونيو بارتفاع قدره 10.6% عن مستواه المسجّل في مايو. وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الخام لدعم أسواق السكر بشكل كبير، ما شجع المصانع في البرازيل على استخدام مزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول عوضا عن السكر، وعلاوة على ذلك، ساعدت التقارير الأخيرة بشأن الاختناقات في الموانئ البرازيلية الناجمة عن التدابير المفروضة لاحتواء انتشار كورونا المستجد على رفع قيمة مؤشر أسعار السكر.

وأوضحت المنظمة أنّها عدلت سنة أساس حساب كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014-2016 بعد أن كانت 2002-2004، مضيفة في نشرتها "مع تطور أنماط التجارة، من الضروري تحديث فترة الأساس لضمان أن السلة المرجحة ذات دلالة".