الفاو: مصر تدير قطاع الحبوب بكفاءة للحفاظ على الأمن الغذائي

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحى للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عددا من الإجراءات والترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف، ما أدى لرفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير في مراحل الإنتاج والتداول، ما ساهم في رفع الإنتاجية مع الجودة بالإضافة لتبني الدولة مشروع الصوامع بهدف رفع كفائة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد.

وأضاف أن الوزارة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا في جميع مراحله، من التقاوي حتى الحصاد، مرورا بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والأسمدة بأسعار مناسبة.

وأكد علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن المعهد يبذل جهودا كبيرة لزيادة إنتاجية مصر من محصول القمح، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق إنتاجية عالية، وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة.

وقال خليل: "نسعى دائما لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة الأرض والمياه، والحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالإشراف على التقاوي المعتمدة التي توزع على المزارعين، ودعم سعر القمح".

جدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) أصدرت تقريراً بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب بدءاً من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التي تعوق سلسلة الإعداد.

وأفاد التقرير بأن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر، موضحاً أن الخبز البلدي من المكونات الرئيسية في النظام الغذائي المصري.

كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذي يصنع من دقيق استخراج 82% سواء من القمح المحلي الذي تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.