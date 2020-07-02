العراق: القبض على 11 إرهابيا في سامراء

ألقت قيادة عمليات سامراء بالعراق، القبض على 11 إرهابيا ودمرت عددا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت القيادة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنّ قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء والقطعات الملحقة بها والوكالات الأمنية، قامت بعملية بحث وتفتيش في منطقة يثرب، أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا.

وأضافت القيادة، أنّ كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ومن خلال واجب مشترك مع لواء 13 شرطة اتحادية في جزيرة غرب سامراء، تمكنت من العثور على عبوات قمعية تم رفعها وتفجيرها تحت السيطرة، فضلا عن إتلاف عبوات قمعية آخرى من مخلفات داعش في جزيرة مكيشيفة.

وأوضحت القيادة، أنّ الفوج الثالث لواء 17 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تمكن من تفتيش وتطهير منطقة البوبدري والبو خليفة ضمن قاطع المسؤولية والعثور على ثلاث عبوات قمعية تم إتلافها تحت السيطرة.

القوات المسلحة العراقية: لن نتوقف عن ملاحقة خلايا داعش في كل المناطق

من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إنّ الاجتماع مع وزارة البشمركة تنسيقية بشأن مكافحة داعش.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نتوقف عن ملاحقة خلايا داعش في كل المناطق العراقية، موضحا أنّ العملية العسكرية اليوم تهدف لتطهير منطقة حزام بغداد من خلايا داعش.