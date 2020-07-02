الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في اقتحامات الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 7 فلسطينيين، اليوم، خلال اقتحامها عدة بلدات بمحافظات جنين والخليل وطولكرم. كما وضع الاحتلال ومستوطنوه، أمس، حجرا يحمل نقوشا باللغة العبرية في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشهدت عدة ولايات أمريكية تظاهرات ووقفات منددة بخطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، وتنديدا بسياسة الاحتلال ضد الفلسطينيين، بحسب الوكالة الفلسطينية، ورفع المشاركون في المظاهرات التي خرجت في بروكلين بولاية نيويورك، وشيكاغو، وسان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، العلم الفلسطيني، مرددين الهتافات والشعارات المنددة بخطة الضم، وجرائم الاحتلال، وبالسياسة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطينى، والمنحازة بشكل مطلق للاحتلال، والداعية لإسقاط هذه الخطة.

وفي ولاية تكساس، أكد مشاركون في مؤتمر صحفي عقدته الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومؤسسات أمريكية، رفضهم خطة الضم، التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنفيذها بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي خطوة غير عادية، استدعى الفاتيكان سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل للتعبير عن قلق الكرسي الرسولي حول تحركات إسرائيل في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وذكر بيان للفاتيكان، اليوم، أنّ اجتماعات جرت الثلاثاء، بين الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، والسفيرة الأمريكية، كاليستا جينجريتش، والسفير الإسرائيلي، أورين ديفيد.

وأكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أنّ الشعب الفلسطيني اليوم في خندق واحد لإسقاط مشاريع روابط القرى، التي تأتي تحت مسمى خطط الضم، وحذر الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة "المبادرة الفلسطينية"، من خبث حكومة "نتنياهو"، وأكد أنّ قرار الضم "لم يلغَ"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية وجيشها يواصلان الاستعداد لتنفيذه مع محاولة امتصاص الغضب العالمى، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.