الاحتلال التركي يسيطر على جبل خامتير أعلى قمة داخل أراضي العراق

قالت مصادر عراقية، إنّ قوات الاحتلال التركي سيطرت على مرتفعات جبل خامتير أعلى قمة داخل الأراضي العراقية بقضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل ظهر اليوم.

وأعلن رئيس بلدية سيداكان بمحافظة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شمال البلاد، إحسان شلبي، أمس الأربعاء، تعرض قرية بيركما المحيطة ببلدة سيدكان بمحافظة أربيل، للقصف من قبل قوات الاحتلال التركي، وفقا لما ذكرته وكالة "رودوا" Rudaw الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وسبق وكشف مسؤولون أمنيون في محافظة أربيل، عن تقدم جديد لقوات الاحتلال التركي داخل العراق، بعد اشتباكها مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة حفتانين شمالي أربيل، احتلت خلالها 3 قرى متجاورة، وذلك بعد يوم واحد من عملية إنزال تمكنت خلالها قوات تركية خاصة من احتلال على جبل "خامتير"، في قضاء سنجار شرقي دهوك، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن أولى القرى المأهولة بالسكان، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكانت قناة "سكاي نيوز"، أشارت في وقت سابق، إلى مباحثات بين بغداد وأربيل لبحث نشر الجيش العراقي في مواقع انتشار حزب العمال الكردستاني في شمالي البلاد لإسقاط الذرائع التركية بالتوغل في الداخل العراقي.