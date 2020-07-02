ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في عمان لـ42555

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، تسجيل 1361 إصابة جديدة كورونا المستجد، منها 875 لعمانيين و486 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42555 و188 وفاة وتماثل 25318 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أنّ إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4049، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة إلى 118 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنّه تم تسجيل 894 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97897 حالة.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 2632 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 86597 حالة.