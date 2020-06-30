يوميات كورونا في الخليج.. سلطنة عمان تقترب من 40 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 10.402.389 ، فيما وصل إجمالي الوفيات507.515، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.648.584 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بكورونا المستجد منها 535 لعمانيين، و375 لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39060 و169 وفاة وتماثل 22422 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3191، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في السعودية إلى 1599حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 186436 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1599حالة وفاة، مؤكدة أنه تم تسجيل 2363 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 127118 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة 57719، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2285 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في الكويت إلى 45524

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 582 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45524، وتم تسجيل حالتي وفاة أثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 350.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن عدد حالات الشفاء من من الوباء ارتفعت إلى 36313 حالة بعد تعافي 819 إصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الاصابة الـ582 السابقة تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و263 لغير الكويتيين.

وأضاف السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 145 حالة ليصبح بذلك الإجمالي، 8861 حالة، مشيرا إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3504 مسحات، موضحا أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 382842 فحصا.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 5 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 83 حالة إضافة إلى تسجيل 438 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الإصابات الجديدة بينها 279 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 150 حالة لمخالطين لمصابين و9 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 20517 بعد تسجيل 736 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5105 حالات

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في قطر إلى 95106

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة بكورونا المستجد إلى 113 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 95106.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1468 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 80170 حالة

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 48246

وفي الإمارات، أكدت المتحدث الرسمية عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، أن متوسط حالات الشفاء اليومية تجاوز 660 حالة، مشيدة بجهود فرق العمل في المؤسسات الصحية من أطباء وممرضين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الضحاك، إلى استمرار الاستراتيجية الاستباقية التي تتبناها الدولة والقائمة على إجراء أكبر عدد من الفحوصات حيث تم إجراء 43551 فحصا جديدا، كشفت عن تسجيل 449 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 48246 حالة.

وقالت الضحاك، إنه تم تسجيل 665 حالة شفاء ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 37076 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 314 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 10,856 حالة.