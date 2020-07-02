كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 41194

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 10.794.377 ، فيما وصل إجمالي الوفيات518.047، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.934.386حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأربعاء، تسجيل 1124 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 862 لعمانيين، و262 لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41194 و185 وفاة وتماثل 24162 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3533، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في قطر إلى 97003 حالات

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكورونا المستجد، ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 115 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنها سجلت كذلك 915 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97003 حالات.

وكشفت الصحة القطرية، تسجيل 2401 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 83965 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في السعودية إلى 1698 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح إجمالي الإصابات 194225 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 84 حالة، منها 52 حالة تحت العناية، في حين أن 5322 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5374 حالة قائمة

وأشارت الصحة البحرينية، إلى أن الفحوصات التي بلغ عددها 10126، أظهرت تسجيل 656 حالة قائمة جديدة منها 435 حالة لعمالة وافدة، و 218 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 617 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 21948.

حصيلة الوفيات بكورونا في الكويت تصل إلى 358 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46940، حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة أثر إصابتهم بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 358 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الاصابة الـ 745 السابقة تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين، و311 حالة لغير الكويتيين.

وأوضح السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8867 حالة.

وأشار المتحدث الكويتي، إلى أنه بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 49 شخصاً، وأوضح السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 4150 مسحة.

وأضاف السند، أن مجموع الفحوصات بلغ أكثر من 391037 ألف فحص.

وفي الإمارات، أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، امس الأربعاء، أن عدد الفحوصات الطبية للكشف عن كورونا المستجد تجاوز حاجز 3.5 ملايين فحص على مستوى الدولة، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات، وفقا لما ذكرته صحيفة"البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الإمارات إلى 49069

وجاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية الـ 45 لحكومة الإمارات، في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بكورونا المستجد.

وقالت الشامسي، إنه تم إجراء 62028 فحصاً جديداً، والكشف عن 402 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 49069 حالة.

وذكرت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، أنه تم تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من كوورنا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38160 حالة، وبذلك يرتفع متوسط حالات الشفاء اليومية من 500 حالة خلال شهر مايو الماضي إلى 654 حالة خلال شهر يونيو الماضي، كما انخفض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470 حالة خلال شهر يونيو.

كما بلغت نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 77.7%، كما أعلنت الشامسي عن وفاة شخص، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 316 حالة، كما يبلغ إجمالي حالات الإصابة والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 10593 حالة حتى الآن.