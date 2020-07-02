بعد تألقه في رمضان.. انتعاشة سينمائية لمحمد جمعة بـ "قمر 14" و"الوريد"

يعيش الفنان محمد جمعة، حالة من النشاط السينمائي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تعاقده على المشاركة في بطولة فيلمين، هما "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، و"الوريد" للمخرج أحمد عبدالباسط.

ويستعد جمعة، لتصوير دوريه في الفيلمين خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد حاليا في الساحل الشمالي، للاستمتاع بعطلته الصيفية، ومن المقرر أن يبدأ تحضيرات أدواره فور عودته للقاهرة.

"قمر 14"، من بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، شيرين رضا، أسماء أبواليزيد، أحمد حاتم، مي الغيطي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود زهران، فيما يشارك في بطولة فيلم "الوريد" عمرو سعد، مصطفي شعبان، نسرين طافش، محمود حميدة، نجلاء بدر وغيرهم، من تأليف مصطفي حمدي.

يذكر أن محمد جمعة، تألق في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسلي "البرنس" و"النهاية"، حيث حاز دوريه في العملين علي إعجاب الجمهور والنقاد.