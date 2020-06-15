فيديو: محمد جمعة وأحمد أمين يغنيان "ذهب الليل" بشكل كوميدي
كتب:
حاتم سعيد حسن
07:43 م | الإثنين 15 يونيو 2020
دوما ما يتواصل الفنانون مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ونشر الفنان محمد جمعة عبر حسابه على تطبيق "tik tok"، مقطع فيديو يجمعه بالفنان أحمد أمين وهما يغنيان "ذهب الليل" بشكل كوميدي.
@mohamed_gomaa_official
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وخلال الشهر الماضي قال الفنان محمد جمعة حول اتجاهه للغناء: "في مشروع أغنية سينجل مع الملحن مدين، لما تزول محنة كورونا، وعملت 3 أغاني، منهم COVER لرامي صبري وعزيز الشافعي، "خاصمت الشوارع"، وبعدها لما دخلنا رمضان، كان في أغنية "رمضان كريم مهما حصل، قالي تغنيها أنت ومي كساب، وهي وافقت نعملها".