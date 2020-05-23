محمد جمعة: سأقدم أغنية "سينجل" مع مدين بعد نهاية جائحة كورونا

أعرب الفنان محمد جمعة، عن سعادته الكبيرة، بالمشاركة في مسلسل "البرنس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة الفنان محمد رمضان.

وقال جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "استمتعت بدوري في مسلسل البرنس، ومحمد سامي من المخرجين المهمين، وكنت أتمنى أشتغل معاه".

وأضاف: "اتصل بيّ وقالي إني هكون ضيف شرف، وقالي مفيهوش دور شرف، وكله بطل في مكانه، واجتهدت إني أعمل دور يليق بالمشاهد".

وأردف: "قلت للمخرج، إن الحلقة دي بتاعتك، لو طلعت حلوة فهي محمد سامي، ولو وحشة فهو المسؤول، لأنه شايف ويقدر يقول لو كنا وصلنا للإحساس، وإن المشاهد صادقة ولا لأ، وهو الوحيد اللي هيقدر يوزن، لأنه المؤلف والمخرج، واشتغلت مع مخرجين كبار زي شريف عرفة، ومحمد سامي قدر يطلع الطاقة من الممثل، أفضل ما هو موجود، و99% من النجاح العنصر الأساسي فيه هو محمد سامي".

وحول اتجاهه للغناء، قال: "في مشروع أغنية سينجل مع الملحن مدين، لما تزول محنة كورونا، وعملت 3 أغاني، منهم COVER لرامي صبري وعزيز الشافعي، "خاصمت الشوارع"، وبعدها لما دخلنا رمضان، كان في أغنية "رمضان كريم مهما حصل، قالي تغنيها أنت ومي كساب، وهي وافقت نعملها".