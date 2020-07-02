البرلمان يوجه الدعوة لروساء الهيئات الإعلامية لحلف اليمين الدستورية

وجه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الدعوة لروساء الهيئات الإعلامية، كرم كامل إبراهيم جبر، عبدالصادق محمد الشوربجي، وحسين جمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونية أمام المجلس، بجلسته المعقودة صباح الأحد المقبل 5 يوليو.

يأتى ذلك بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين جمال عبدالقادر زين.

وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.