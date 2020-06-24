رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "لازم نحرر المؤسسات من الديون لننطلق"

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ملف الديون، أحد أثقل الملفات التي ستعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها مكملة لما حدث من إدارة الهيئة القديمة: "لازم نحرر المؤسسات الصحفية دي الأول من الديون، علشان نقدر ننطلق".

وأضاف "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن ديون تلك المؤسسات، مقسمة إلى جزئين، أولها سيادية خاصة بالحكومة، مثل التأمينات والضرائب، وأخرى تجارية، تخص الموردين وخلافهم.

وأوضح: تم وضع كل تلك الأمور أمام متخذي القرار، والفترة المقبلة، سيتم اتخاذ خطوات أكثر جدية، لحل مشكلات المؤسسات القومية، مءكدا أن ديون تلك المؤسسات، بدأت في التراكم منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت الديون أقل من الملايين، بينما جاءت بسبب فوائد الديون إلى الزيادة، لعشرات ومئات الملايين: "هنشوف أصل الدين أيه وهنتكلم فيه".

وأكد أن المؤسسات الصحفية غنية بأصولها الثابتة الكثيرة، وهو أحد الملفات التي عملت عليها الهيئة، وستكثف عليها العمل خلال الفترة المقبلة، حيث أن الأصول الثابتة تلك، لم تستغل لفترات طويلة، وسيتم البدء في الأماكن التي بها تكدس في العمالة.

ووجه الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، عما قام به من وضع لأسس تفيده في مهام عمله الجديد: "أنا طريقتي ببدأ من حيث انتهى الآخرون، وبكملها حتى تظهر النتائج بسرعة، ومش هبدأ من الصفر".