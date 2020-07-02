الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين ريال مدريد وخيتافي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 لبطولة الدوري الأسباني، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة ريال مدريد وخيتافي، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في تمام 10:00 مساء اليوم الخميس الموافق 2 يوليو الحالي بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 12:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، عبر قنوات beIN Sports FR HD 1، beIN Sports HD 3.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

يدخل ريال مدريد المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 71 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 52 نقطة.