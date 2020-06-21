الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم الأحد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "أنويتا"، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين ريال مدريد و ريال سوسييداد، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 لبطولة الدوري الأسباني، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة ريال مدريد و ريال سوسييداد والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسييداد

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و ريال سوسييداد

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد، عبر قناة "بي إن سبورت hd3"، وبي إن سبورت hd1.

ترتيب الفريقين في الدوري الأسباني

يدخل ريال مدريد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 62 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 47 نقطة.