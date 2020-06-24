موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، اليوم الأربعاء، الموافق 24 يونيو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا

وتقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على ملعب "ملعب الفريدو دي ستيفانو"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.