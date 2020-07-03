أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، الجمعة 3 يوليو في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والبرتقال والعنب على النحو التالي:

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 5 جنيهات.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 12 جنيها للكيلو جرام.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

العنب

تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.