المالكي: سلاح الحوثي إيراني والميليشيات لا يمكنها تصنيع صواريخ ودرونز

أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي لا يمكنها تصنيع الصواريخ الباليستية والدرونز، وهي إيرانية الصنع.

وأشار إلى أن إيران أصبحت نقطة الانطلاق الأولى لتهريب الأسلحة لها والتي تنشر الدمار وتهدد أمن المنطقة وتتعمد استهداف المدنيين في الأراضي السعودية بها.

يأتي ذلك فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي، معربا عن رفضه الإملاءات الإيرانية للميليشيات الحوثية، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح للميليشيات.

وصرح العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي، أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به"، مشيرا إلى أن الجيش اليمني التزم ضبط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خلالها الميليشيات.

وأفاد المالكي بأنه تم تسجيل 4276 انتهاكا حوثيا خلال مدة الـ 45 يوما، وأنه تم رصد 118 صاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيات الحوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.

وعرض التحالف صورا لاعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات.

كما عرض التحالف صورا لضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى الميليشيات الحوثية في أبريل الماضي، متهما إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن، كاشفا في الوقت ذاته أن إيران استخدمت شبكة للجريمة المنظمة في تهريب 16 شحنة سلاح إلى ميليشيات الحوثي.

وذكر المتحدث أن التحالف يتعاون مع دول صديقة وشقيقة في تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية.

وشدد تركي المالكي على أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية، وأنه سيقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية.

وقال إن ميليشيات الحوثي تحاول استخدام خزان صافر كأداة ضغط على الحكومة اليمنية، منوها بالتعنت الحوثي أمام وصول خبراء الفريق الأممي إلى خزان صافر، محملا الميليشيات المسؤولية عن أي تسرب أو انفجار لخزان صافر.

قبل ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.