وزيرة الثقافة توافق على تبرع سعاد الصباح لـ"الفنانين التشكيليين"

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم، على قبول التبرع المقدم من الشاعرة الكويتية سعاد الصباح، لنقابة الفنانين التشكيليين.

وأصدرت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني، بيانا تشكر فيه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على الموافقة على قبول التبرع الذي تقدمت به الشاعرة الكويتية سعاد الصباح للنقابة، وتقدر قيمته بـ503 ألف و700 جنيه مصري لتطوير النقابة.

وكانت أرسلت خطاب وزيرة الثقافة لطلب الموافقة على تلقي المبلغ، الذى تم اهداؤه من الشيخة سعاد الصباح، وهي شخصية اعتبارية ثقافية وفنية (مؤسسة سعاد الصباح)، ووافقت عليه وزيرة الثقافة اليوم، بعد الحصول موافقات الجهات الرقابية المختصة للدولة.