الإسكان: مد حجز الإعلان الـ13 وتظلمات الـ12.. كفرصة أخيرة

أعلنت وزارة الإسكان، مد فترة سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك لمدة أسبوعين، حتى يوم 18 يوليو 2020، بدلاً من 4 يوليو 2020، وذلك استجابة لعدد من الطلبات الواردة للوزارة، ومد فترة تلقى التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي لغير المُنطبق عليهم الشروط، نتيجة لفرز المُستندات، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، حيث كان من المقرر غلق باب تلقى التظلمات أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف من مد الفترة جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد السداد والحجز، نظراً لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت عبدالحميد، أن الإعلان الـ13 بلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، يبلغ 184 ألف جنيه، وبمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح)، يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام الميدانى والائتمانى وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد باقى إجمالى سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7 % سنويا .

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعر الوحدة لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذى يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقارى يصل فى المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصرى خلال 20 عاماً).

أما فيما يتعلق بتظلمات الإعلان الـ12، أكدت مى عبدالحميد، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، خاصة مخالفي الحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن - المعلن عنها سابقا - مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات عليهما.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن إجمالي عدد المُتقدمين على جميع مشروعات الإعلان الـ12 – البالغ عددها 33 مشروعاً موزعة على 8 محافظات من محافظات الوجه البحري – 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق، حيث إنه سبق مراجعة موقف الطلبات المسجلة على مشروعات الإعلان، وتبين وجود 22 مشروعاً من مشروعات الإعلان، زاد عدد المتقدمين عليها، عن عدد الوحدات المتاحة.

وأضافت أن نتائج الفرز للمناطق السابق ذكرها، أسفرت عن وجود 4702 طلب انطبقت عليها الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليها الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إليكترونياً – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، والذى يتم إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

وناشدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التظلم حتى تتم دراستها قبل يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو ٢٠٢٠، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، حيث تقدم بالفعل 3235 مواطناً من إجمالى عدد 7862 مواطناً لم تنطبق عليه الشروط بطلبات للتظلم، وقد تم قبول طلبات تظلم عدد 2622 مواطناً وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض طلبات تظلم عدد 613 مواطناً بسب عدم استيفاء المستندات المطلوبة منهم بشكل صحيح، ولكن مازال متاحا لهم إمكانية التظلم مرة أخرى لاستيفاء المُستندات المطلوبة لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق وذلك حتى نهاية فترة التظلمات يوم 15 يوليو 2020، مؤكدة أنه فى حالة عدم رغبة المواطن في التظلم يمكنه استرداد مقدم الحجز من أى مكتب بريد مُميكن.